Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине

Эксперт по инвестициям Ирина Бенетт в интервью изданию Pravda.Ru дала рекомендации, как сэкономить при походе в магазин.

По словам специалиста, чтобы не потратить лишние деньги, нужно следовать элементарным правилам. Во-первых, избежать спонтанных покупок можно с помощью списка продуктов. Для этого заранее необходимо составить меню на неделю и написать, какие понадобятся продукты, рассказала она.

Также очень важно записывать траты. Как правило, много денег уходит на мелкие и не очень важные вещи. Записывая все свои траты, человек тем самым берёт контроль над своими финансами.

Если вы не будете записывать, то эта информация очень быстро улетучится из головы. Обратите внимание вы на это только тогда, когда в конце месяца подведёте итог и выяснится, что на какую-то ерунду была потрачена достаточно большая сумма денег, — отметила Ирина Бенетт.

Также в магазин следует ходить сытым, поскольку голодный человек всегда реагирует на уловки маркетологов. Кроме того, нужно оценивать, действительно ли нужен этот определённый товар, и не спешить покупать его в кредит. Как подчеркнула эксперт, когда человек копит, а не берёт сразу в кредит, это даёт больше позитивных эмоций, появляется ощущение стабильности и предвкушения счастливого момента.

Ранее стало известно, что каждый третий россиянин вынужден постоянно экономить, тогда как не отказывает себе в удовольствиях только один из десяти. При этом большая часть опрошенных стала тратить меньше денег ещё до начала коронавирусной пандемии.