В РФ за сутки выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусом

https://static.news.ru/photo/f8e23234-5bc0-11eb-bbce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

На территории России в течение прошедших 24 часов медицинские специалисты выявили 21 887 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в четверг, 21 января, сообщили представители федерального оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением заболевания.

В общей сложности за период пандемии COVID-19 в РФ заразились 3 655 839 человек. В течение последних суток из российских больниц по выздоровлении врачи выписали 26 902 пациентов с ранее диагностированным коронавирусом. Всего с болезнью сумели справиться 3 054 218 граждан России.

Также в оперштабе подчеркнули, что за прошедшие 24 часа в стране 612 человек скончались после заражения коронавирусом. Число жертв инфекции в государстве выросло до 67 832 пациентов.

Как ранее передавал NEWS.ru, в настоящее время диспансеризация проходит не по всей России, а только в отдельных регионах. Это связано с тем, что власти стремятся не допустить распространение коронавирусной инфекции. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

По её словам, диспансеризация призвана вовремя выявить болезни, которые будучи недиагностированными могут привести к смерти. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, онкология и заболевания лёгких.