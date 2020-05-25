В РФ предложили дать родным умершего право передать тело науке

https://static.news.ru/photo/42676fc2-9e80-11ea-a38e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму РФ внесён законопроект, в котором содержится предложение дать близким родственникам умершего право на согласие использовать его тело в научных, медицинских и учебных целях.

Проект, внесённый Заксобранием Ленинградской области, появился в базе данных нижней палаты парламента. Согласно ему, принятие такого закона позволит повысить качество оказания медицинской помощи и расширит возможности при научных исследованиях.

Законопроект позволит расширить перечень случаев, когда тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, научных и учебных целях, — гласит пояснительная записка.

Согласно законопроекту, право давать разрешение на использование тела умершего предлагается предоставить его супругу или одному из близких родственников, а в случае смерти лица, признанного недееспособным, — одному из родителей или иному представителю, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Санкт-Петербурга ввели лимит на время прощания с умершим человеком. Теперь оно не должно превышать 10 минут, независимо от того, проходит ли мероприятие на кладбище или в крематории.