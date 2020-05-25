В РФ предложили дать родным умершего право передать тело науке

В Госдуму РФ внесён законопроект, в котором содержится предложение дать близким родственникам умершего право на согласие использовать его тело в научных, медицинских и учебных целях.
Проект, внесённый Заксобранием Ленинградской области, появился в базе данных нижней палаты парламента. Согласно ему, принятие такого закона позволит повысить качество оказания медицинской помощи и расширит возможности при научных исследованиях.
Законопроект позволит расширить перечень случаев, когда тело, органы и ткани умершего человека могут использоваться в медицинских, научных и учебных целях, — гласит пояснительная записка.
Согласно законопроекту, право давать разрешение на использование тела умершего предлагается предоставить его супругу или одному из близких родственников, а в случае смерти лица, признанного недееспособным, — одному из родителей или иному представителю,
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