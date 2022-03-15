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В работе мобильного оператора «Билайн» произошёл массовый сбой

19:47, 15 марта 2022
В работе мобильного оператора «Билайн» произошёл массовый сбой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В работе мобильного оператора «Билайн» произошёл массовый сбой, об этом свидетельствуют данные ресурса Downdetector. Клиенты оператора жалуются на невозможность выйти в Интернет, посетить сайт компании и совершить звонок.

Самое большое количество жалоб о работе «Билайна» приходит из Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара.

15 марта в работе популярного интернет-ретейлера Wildberries также наблюдаются перебои. С раннего утра пользователи начали массово жаловаться на работу сервиса. Сообщения о неполадках в основном поступили из Москвы, Новосибирска и Екатеринбурга.

Сутками ранее у Wildberries также произошёл глобальный сбой. Он коснулся пользователей из крупных российских городов, включая Москву и Санкт-Петербург.

Пользователи популярной платформы Telegram из ряда стран сообщали о перебоях в его работе 15 марта. Проблемы в основном связаны с работой приложения и получением сообщений.

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