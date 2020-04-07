В Подмосковье выявили 67 новых случаев заболевания коронавирусом

https://static.news.ru/photo/23111932-78a8-11ea-86d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Московской области за сутки зафиксировано ещё 67 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таковы данные регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

Большая часть новых инфицированных (25 человек) — это люди от 39 до 64 лет, 23 человека в возрасте от 22 до 39 лет. Ещё 16 заразившихся — пожилые люди старше 65 лет. Всего в Московской области зафиксировано 454 случая заболевания и 11 летальных исходов.

По состоянию на 7 апреля в России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека, писал NEWS.ru.