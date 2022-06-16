В Подмосковье откроют производство импортозамещенных онкопрепаратов

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Фармацевтическое производство

В Подмосковной Дубне построят фармацевтический завод по импортозамещению препаратов для лечения онкологических заболеваний. Соответствующее соглашение на ПМЭФ-2022 подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор ГК «Эдвансд» Раджеш Шарма, сообщает РИАМО.

Сейчас такое время, когда важно выбирать по-настоящему надежных партнеров, поэтому мы расширяем международные деловые контакты на восточном направлении. Индия традиционно сильна в фарме. Компании с индийским капиталом уверенно работают в этой отрасли на территории Подмосковья, реализуют серьезные инвестпроекты, — рассказал Воробьев.

Строительство планируется начать во втором квартале 2023 года. На первом этапе будет построен производственный комплекс по изготовлению препаратов, предназначенных для онкобольных, а также лаборатория.

По словам губернатора, только на первом этапе ГК «Эдвансд» готова проинвестировать 1 млрд рублей в производственный комплекс и еще 500 млн рублей в разработку исходных фармацевтических субстанций.

На втором этапе компания планирует создать предприятие по химическому синтезу фармацевтических субстанций. Реализовать проект планируется в первом квартале 2027 года.

Крупная американская фармацевтическая компания Bristol-Myers Squibb (BMS) ранее объявила о своём уходе из России. BMS работала в России с 1993 года и занималась исследованиями и разработкой лекарств против ВИЧ, гепатита B, ревматоидного артрита, сахарного диабета второго типа и онкологических заболеваний.