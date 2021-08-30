В ПФР напомнили о льготах для предпенсионеров

Россияне, которые находятся в предпенсионном возрасте, имеют право на определённые льготы и гарантии. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Предпенсионеров могут освободить от уплаты одного из имущественных или земельных налогов, а также они могут рассчитывать на то, что их устроят на работу, так как за отказ от приёма на работу или увольнение пожилого человека работодатель может нарваться на уголовную ответственность, отмечается в сообщении.

Также у граждан предпенсионного возраста есть возможность два раза в год проходить медицинское обследование без потери зарплаты, а также бесплатно повышать квалификацию или переобучаться. Те же граждане, которые ещё не трудоустроены, могут получать повышенное пособие по безработице, напомнили в отделении Пенсионного фонда по Республике Тыва.

Важно знать, что право на льготы появляется за пять лет до основного срока пенсии с учётом переходного периода. При этом документ, который подтверждает право на льготы, получать необязательно. Однако нужно обратиться с соответствующим заявлением в ближайшее отделение Пенсионного фонда.

Ранее стало известно, что единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат только те россияне, которые вышли на пенсию до 31 августа 2021 года.