ПФР уточнил, кто из пенсионеров получит выплату в 10 тысяч

Единовременную выплату в 10 тысяч рублей получат только те россияне, которые вышли на пенсию до 31 августа 2021 года. Об этом говорится на сайте Пенсионного фонда по Белгородской области.

Кроме того, пенсионер должен постоянно проживать в России.

Получить эту выплату смогут граждане, постоянно проживающие в России и являющиеся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые выплачивает Пенсионный фонд России, — говорится в сообщении.

22 августа президент Владимир Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

После этого КПРФ обвинила «Единую Россию» в подкупе избирателей. Члены партии подали иск в Верховный суд с требованием снять с выборов федеральный список ЕР из-за этих выплат. В партии власти считают, что оснований для снятия с выборов нет.