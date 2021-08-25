«Чем бы дитя ни тешилось»: «Единая Россия» ответила на иск КПРФ

Глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов прокомментировал иск КПРФ о снятии партии с выборов из-за выступления президента Владимира Путина. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что для положительного решения по делу нет оснований и обоснованных претензий.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало. Это обращение — дополнительное обращение внимания на [коммунистов Валерия] Рашкина и [Сергея] Обухова, не более того. Никаких основательных фактов или каких-то претензий для того, чтобы реализовать то обращение, — их нет. Поэтому ещё раз говорю, что никто не слышит и не замечает ни Обухова, ни Рашкина. А заявить такое громкое <...> о снятии «Единой России», ну может кто-то о нас что-то и скажет, — ответил он.

Политик добавил, что эта тема не стоит внимания журналистов.

Просто такое вот самозаявление, которое вы пытаетесь тиражировать, — заключил Неверов.

25 августа кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов попросили Верховный суд снять с выборов федеральный список «Единой России» из-за объявления о выплатах силовикам и пенсионерам, которое президент Владимир Путин произнёс на съезде ЕР. Коммунисты считают произошедшее подкупом избирателей, который запрещён федеральным законодательством. Они заявляют, что глава государства пообещал передать гражданам денежные средства по итогам голосования за ЕР.

22 августа Путин заявил, что необходимо выплатить пенсионерам ещё по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч. Он попросил партию «Единая Россия» организовать эту выплату, когда та сформирует фракцию в Государственной думе нового созыва.

24 августа глава государства подписал указ о единовременной выплате пенсионерам, составляющей 10 тысяч рублей. Граждане получат деньги в сентябре, подавать заявление для этого не нужно.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что власти не планируют осуществлять новые единовременные выплаты, в том числе для молодых людей.