В Петербурге рассказали о младенце, чья семья умерла от коронавируса

https://static.news.ru/photo/fbb777ba-3322-11eb-8f18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заявление об опеке над новорожденным мальчиком, который из-за коронавируса потерял мать, бабушку и дедушку, подали его тетя и, предположительно, биологический отец. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка по Санкт-Петербургу.

В данное время ребёнок остаётся в реанимационном отделении Детской городской больницы. Медики оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. Имеется положительная динамика.

В случае сохранения сложившейся тенденции ребёнок может оставаться под наблюдением врачей ещё не менее трёх недель, — сообщили РИА Новости в аппарате детского омбудсмена.

В ведомстве добавили, что в органы опеки поступило два заявления — от молодого человека, который считает себя биологическим отцом мальчика, а также двоюродной тети мамы ребёнка из Мордовии.

Несмотря на то, что органы опеки дают положительную характеристику в отношении потенциального отца, двоюродная тетя попросила предоставить больше времени для установления отцовства. На крайний случай власти Петербурга подготовили для младенца место в местном доме ребёнка.

Ранее NEWS.ru писал, что в Санкт-Петербурге от коронавируса погибла семья: пожилой мужчина, его жена и беременная дочь. Спасти удалось только появившегося на свет младенца. Мужчина скончался первым. Спустя несколько дней были госпитализированы его жена и 36-летняя дочь, которая находилась на позднем сроке беременности. Вскоре пациентка умерла, но врачам удалось сохранить жизнь младенца. Позже не стало и матери женщины, ожидавшей ребёнка.