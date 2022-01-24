В ОП предложили освобождать от работы простуженных россиян без больничного

Простудившимся работникам следует предоставлять возможность в течение трёх дней лечиться дома самостоятельно, не оформляя при этом больничный. С таким предложением к министру труда Антону Котякову обратился первый зампред Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров. Он считает, что это позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения, возросшую из-за пандемии коронавируса, сообщает РИА Новости.

Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трёхдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального «больничного» безо всяких санкций со стороны работодателя, — цитирует агентство его письмо на имя главы ведомства.

Общественник отметил, что существующие правила обязывают простудившегося гражданина лично обращаться в медучреждение для оформления больничного. Там, находясь в очереди к терапевту, он рискует заразиться коронавирусом.

Кроме того, медики, занятые борьбой с COVID-19, вынуждены тратить время и силы на оформление справок, «которые фиксируют очевидное». Реализация инициативы снимет с них часть рутинной нагрузки, повысит санитарные предосторожности в части борьбы с коронавирусом, а также позволит сэкономить средства фонда ОМС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в связи с распространением штамма «омикрон» количество заболеваний и обращений в больницы увеличилось вдвое. Он призвал работодателей перевести на удалённый режим максимальное число сотрудников