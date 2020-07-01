В Омской области внучка сдала проголосовавшую за неё бабушку

https://static.news.ru/photo/ad58bc5c-bbb1-11ea-9d17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В Омской области внучка пожаловалась на свою бабушку после того, как та проголосовала вместо неё за поправки к Конституции России. Об этом 1 июля после закрытия избирательных участков сообщил глава облизбиркома Алексей Нестеренко.

Каждый сигнал проверяем. Но очевидно, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, нет. Имеются ситуации, которые можно назвать нарушениями. Были три случая, когда внутри семьи родственники голосовали друг за друга. Бабушка проголосовала за внучку. Внучка считает, что у неё другая гражданская позиция. Написала нам жалобу, — цитирует РИА Новости Нестеренко.

Он добавил, что информация о нарушениях была передана в полицию, однако в ходе разбирательств внучка решила отозвать жалобу. Несмотря на это, проверка по заявлению продолжится.

По словам главы облизбиркома, также были жалобы от избирателя, который пришёл на участок и увидел подпись напротив своей фамилии. Во время проверки выяснилось, что подпись поставил человек, который находился в писке на строчку выше. Однако этот случай признали нарушением, так как комиссия недосмотрела.

По предварительным данным региональной избирательной комиссии на 20:00 (18.00 мск), на голосование по поправкам к Конституцию в области пришли 64,31% избирателей, или 975 396 человек.

Ранее в Мосгоризбиркоме заявили, что признают недействительными бюллетени на одном из участком в столице. Там произошёл инцидент с подписью избирателя. Голосовавший на участке № 1403 мужчина заметил, что кто-то уже проголосовал за него самого и членов его семьи. Сейф-пакет, где находился этот бюллетень, штаб по контролю за голосованием попросил горизбирком признать недействительным.

Также стало известно, что Мосгоризбирком проверит информацию о двойном голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Москве и Подмосковье.

Между тем директор мониторингово-экспертного центра «Группа 32» Роман Коломойцев считает, что большинство сообщений о нарушениях на голосовании по поправкам к Конституции РФ чаще всего связаны с техническими ошибками. Неполадки не повлияют на итоговые результаты плебисцита.

Руководитель корпуса наблюдателей «За чистые выборы» Алёна Булгакова добавила, что их ситуационному центру поступили более 5,9 тысячи обращений, 14 из которых действительно связаны с проблемами, 17 оказались фейками.

Как писал NEWS.ru, в России продолжается голосование по поправкам к Конституции. Изначально назначенное на 22 апреля, оно было отложено из-за пандемии коронавируса на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было начиная с 25 июня.

В бюллетенях избирателям предлагаются только два варианта ответа: «Да» и «Нет». Справа от них расположены квадраты, в которых граждане смогут отметить свой вариант.

О необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.