В небе над Уфой изобразили французский триколор в день Победы

https://static.news.ru/photo/10041e9a-91f6-11ea-9b20-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabirovradii/instagram.com

Авиационная группа в Уфе во время воздушной части парада изобразила флаг французского государства. Фотографии появились в Instagram главы Башкирии Радия Хабирова.

День Победы. Звезда героя Шаймуратова, мира всем, Башкортостан 9 мая, — написал политик.

Позже в его пресс-службе подчеркнули, что никакой ошибки в действиях лётного состава не было. Там уточнили, что изменение порядка цветных полос было не случайным.

Самолёты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрёстный роспуск, где они смешиваются в другом порядке. Это не ошибка и не случайность, самолёты во время пилотажа менялись местами,- пояснили РИА Новости в пресс-службе Хабирова.

Позже фотографию, где три самолёта изобразили триколор французского флага, глава региона удалил.

Ранее, как писал NEWS.ru, лётчики российских Воздушно-космических сил провели в День Победы авиапарад над авиабазой Хмеймим в Сирии. За парадным строем наблюдали и в Латакии. В небо поднялись транспортные и ударные вертолёты Ми-8АМТШ и Ми-35М, военно-транспортные самолёты Ан-30 и Ан-72, а также истребители Су-35 и истребители-бомбардировщики Су-34.