В Москве за сутки умерли девять пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/22451538-98a8-11ea-836a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За прошедшие сутки в Москве скончались девять человек с ранее диагностированным заражением коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в столичном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 9 пациентов с подтверждённой пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус, — говорится в сообщении оперштаба.

Общее число смертей достигло 5025.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции пандемией. К 16 сентября число заболевших увеличилось на 278 121. Это на 4328 человек больше, чем накануне. Вылечились от опасного заболевание 258 075, что в общей сложности 21 557 137 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 погибли 6250 пациентов. Таким образом, за весь период пандемии, коронавирус унёс жизни 939 674 человек.

Как передавал NEWS.ru, доктор и телеведущий Александр Мясников оценил обнародованные данные, согласно которым переболевшие коронавирусом граждане могут быть заразны на протяжении 90 дней после выздоровления. Врач назвал это утверждение «страшилкой».