В Москве врачи спасли пациента с тромбом в мозговой артерии В Москве врачи МОНИКИ спасли пациента с тромбом, попавшим в мозговую артерию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) им. М.Ф.Владимирского провели успешную операцию по спасению 60-летнего пациента, у которого тромб мигрировал в мозговую артерию, спровоцировав ишемический инсульт, сообщили «360» в НИИ. Для извлечения тромба медики в кратчайшие сроки применили эндоваскулярную тромбоэктомию.

Как уточняет издание, в институт на плановую операцию доставили 60-летнего пациента, однако на третьи сутки перестали двигаться левая рука и нога, и пропала мимика левой половины лица. Врачи установили, что в правую среднюю мозговую артерию попал тромб, спровоцировавший ишемический инсульт. Пациенту в кратчайшие сроки сделали эндоваскулярную тромбоэктомию.

Для выполнения операции использовался современный малоинвазивный сосудистый доступ через артерию на запястье, через которую в правую среднюю мозговую артерию был проведен катетер для аспирации тромба. Оперативное вмешательство было выполнено в кратчайшие сроки — каждая минута равна гибели почти двух миллионов нейронов. Как результат — полное восстановление церебрального кровотока, — рассказал рентгенэндоваскулярный хирург Максим Капранов.

Врачи отметили, что после операции пациент чувствует себя хорошо, он может стоять и ходить, мужчину уже выписали в удовлетворительном состоянии под наблюдение невролога.

Ранее терапевт Ирина Губанова предупредила об увеличении риска отрыва тромба и закупорки сосудов при длительных авиаперелетах.