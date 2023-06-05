Врач рассказала, кому лучше не летать Терапевт Губанова посоветовала отказаться от полетов при заболеваниях сердца и инфекциях

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Путешествие на самолете может стать причиной серьезного ухудшения самочувствия у пассажиров с некоторыми хроническими заболеваниями, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Ирина Губанова. По ее словам, избегать перелетов стоит людям с декомпенсированной сердечной недостаточностью, бронхиальной астмой, поливалентной аллергией или аллергией с частыми обострениями, беременным от 36 недель, а также при острых инфекционных заболеваниях и тяжелом сахарном диабете.

Понижение атмосферного давления ухудшает поступление кислорода к тканям, что вызывает гипоксию и может привести к ухудшению состояния людей с респираторными заболеваниями, одышкой и анемией среднетяжелой и тяжелой степени, — подчеркнула эксперт.

Как рассказала врач, у людей, страдающих паническими атаками, при перелете происходит выброс большого количества гормонов стресса, что повышает давление и учащает сердцебиение. Длительное сидение в самолете создает проблемы для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами, а также увеличивает риск отрыва тромба и закупорки сосудов.

Пожилые люди в большинстве случаев страдают заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной системы, а также сахарным диабетом второго типа, бронхиальной астмой и хроническими обструктивными болезнями легких. Они и попадают в группу риска, — добавила медик.

Губанова посоветовала людям с хроническими заболеваниями иметь с собой в полете аптечку с лекарствами, которые они принимают на регулярной основе на случай ухудшения состояния. Людям с аэрофобией необходимо перед полетом проконсультироваться у психоневролога и принять седативные препараты. Пожилым людям лучше ехать с сопровождающими. Перед перелетом необходимо хорошо выспаться, не употреблять кофе, энергетики и алкоголь.

Ранее главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко рассказал, что покупать туристические путевки от операторов и агентств обычно выгоднее, чем бронировать авиабилеты и номера в гостиницах отдельно.