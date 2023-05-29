Названы лайфхаки для экономии на летнем отдыхе Эксперт Даниленко рекомендовал покупать пакетные туры вместо раздельного бронирования билетов и гостиниц

Фото: Sergi Reboredo/picture alliance/Global Look Press

Покупать туристические путевки от операторов и агентств обычно выгоднее, чем бронировать авиабилеты и номера в гостиницах отдельно. Об этом NEWS.ru заявил главный редактор туристического портала TourDom.ru Дмитрий Даниленко. Так как туроператоры выкупают авиабилеты и номера в гостиницах «оптом». Кроме того, у них часто есть определенные договоренности с авиакомпаниями и отелями.

Лайфак номер один — покупать не билет, а пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу, — сказал Даниленко.

Еще один лайфхак — если отдыхающий решил все же брать билеты отдельно и если он сразу возьмет рейс туда-обратно, это, вероятно, будет дешевле, чем отдельное бронирование двух билетов в разные концы. Третий лайфхак — лететь в несезон.

Больше способов сэкономить на летнем отдыхе NEWS.ru описал в своем эксклюзивном материале. Там же можно найти информацию о том, сколько сейчас стоят поездки по России, номера в отелях и куда в первую очередь этим летом поедут отдыхать россияне.