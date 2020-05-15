В Москве по-прежнему не работают около 200 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/8df30156-badf-11ea-b728-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 200 тысяч официально трудоустроенных в Москве работников по-прежнему не могут вернуться к полноценной работе из-за действующих ограничений по коронавирусу, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По нашим оценкам, всего около 200 тысяч из 7,3 млн работающих в городе Москве на сегодняшний момент не могут выполнять свои обязанности, выходить на работу из-за действующих ограничений, — заявил Ефимов в интервью радиостанции Business FM.

Тем не менее, по его словам, Москва все же смогла выйти почти на 100% работоспособность. Так, практически все промышленные предприятия восстановили свою загрузку. До конца 2020 года они смогут выйти на прежние объёмы экспорта, выручки и производства, уверен заммэра Москвы.

Стремительно «возвращается к жизни» и ресторанный бизнес. Здесь положительная динамика наиболее заметна. Первый этап снятия ограничений позволил спросу вырасти на 60%, тогда как полноценное открытие ресторанов нарастило дополнительный среднесуточный оборот ещё на 40%.

Среди самых пострадавших отраслей Владимир Ефимов выделил гостиничный бизнес. Несмотря на то, что гостиницы формально не прекращали работать, наблюдалось существенное снижение спроса. Так, исправить ситуацию помогут отсрочки по налоговым платежам, в том числе снижение или отмена арендных ставок со стороны города в тех случаях, когда арендуется городская недвижимость, считает заммэра Москвы.

В середине июня премьер-министр Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру Путину проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

Ранее NEWS.ru писал, что за период ограничений 680 тысяч россиян попали под сокращение.