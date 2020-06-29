За период ограничений 680 тысяч россиян попали под сокращение

https://static.news.ru/photo/f47d0fc4-9bb4-11ea-8dc8-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр экономического развития Максим Решетников рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, за время действия ограничений в России сократили 680 тысяч сотрудников.

Всего «на пике» работать не могли 15 миллионов человек. С 1 апреля примерно два миллиона человек встали на учёт в службу занятости как безработные.

То, что сокращено только 680 тыс. на сегодняшний день — это плохо, что сокращено, действительно плохо, но то, что это только 4,5% от общего числа — это в целом неплохой результат, — подчеркнул глава ведомства.

Он выразил надежду, что Минэкономразвития добьётся возврата уровня занятости в 2021 году на значения 2019 года.

Такое заявление глава ведомства сделал в ходе совещания правительства по ситуации на рынке труда, стенограмма которого опубликована на сайте кабмина. На нём также выступил председатель правительства Михаил Мишустин, который рассказал о последствиях пандемии коронавируса. По его словам, с 1 апреля безработица в России выросла в 3,5 раза.

Как писал NEWS.ru, 19 июня Мишустин представил президенту проект общенационального плана восстановления экономики. Он состоит из девяти разделов и включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Множество субъектов малого и среднего бизнеса оказались на грани банкротства. Российское правительство несколько раз объявляло о введении всё новых мер поддержки экономики и граждан. Речь идёт о кредитах, субсидиях и налоговых льготах, а также о выплате увеличенных пособий по безработице и семьям с детьми.

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости), на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.