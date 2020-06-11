Минимальное пособие по безработице за май–июль увеличили до 4500 рублей

https://static.news.ru/photo/37d650ea-abfb-11ea-aa21-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России увеличили минимальное пособие по безработице за май-июль. Эта выплата теперь не может быть ниже 4,5 тысяч рублей. Соответствуещее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Отмечатеся также, что индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта и официально признаны безработными, получат пособие в максимальном размере — 12 130 рублей.

Деньги на реализацию повышенных выплат — 56,2 млрд рублей — были выделены из резервного фонда правительства РФ.

В апреле число безработных в России увеличилось до 4,3 млн человек. Это больше показателей за апрель прошлого года на 21%. Как писал NEWS.ru, власти рассматривают возможность отправлять безработных россиян на работу по благоустройству городов.