Песков: пока не принято решение о публикации плана восстановлении экономики

https://static.news.ru/photo/e587168a-b46f-11ea-af6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Доработанный общенациональный план восстановления экономики изучается президентом РФ Владимиром Путиным. Пока нет решения о дате и формате обнародования этого документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним, — рассказал Песков журналистам.

По его словам, как только власти примут решение обнародовать документ, они проинформируют об этом.

19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мушустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, Торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.

Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые были проведены по поручению Путина и Мишустина. Изначально документы был представлен президенту 2 июня.

NEWS.ru писал, что российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов подготовит новые инициативы в антикризисный план.

План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.