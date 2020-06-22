Песков: пока не принято решение о публикации плана восстановлении экономики

Доработанный общенациональный план восстановления экономики изучается президентом РФ Владимиром Путиным. Пока нет решения о дате и формате обнародования этого документа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Потребуется определенное время на его проработку, на детальное ознакомление с ним, — рассказал Песков журналистам.
По его словам, как только власти примут решение обнародовать документ, они проинформируют об этом.
19 июня проект общенационального плана восстановления экономики был представлен президенту премьер-министром Михаилом Мушустиным после доработки. В пресс-службе правительства РФ рассказали, что в проект внесли меры, предложенные Совфедом, Торгово-промышленными палатами, Госдумой, Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой Россией», «Опорой России», Общероссийским народным фронтом и представителями научного сообщества.
Инициативы были проработаны по итогам встреч первого вице-премьера Андрея Белоусова, которые были проведены по поручению Путина и Мишустина. Изначально документы был представлен президенту 2 июня.
NEWS.ru писал, что российский премьер поручил доработать национальный план экономики 8 июня. В доработке должны были участвовать заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что палата регионов подготовит новые инициативы в антикризисный план.
План восстановления экономики состоит из девяти разделов. Он включает около 500 мероприятий по различным направлениям. Сроки выполнения документа установлены до конца 2021 года.
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