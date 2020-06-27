Коэффициент напряжённости на рынке труда РФ за год вырос в 3,5 раза

https://static.news.ru/photo/60dfbdca-b87e-11ea-86e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Соотношение безработных, состоящих на учёте в службе занятости, в расчёте на каждую сотню вакансий, заявленных работодателями (коэффициент напряжённости) на российском рынке труда в конце мая выросло до 184 человек на 100 вакансий. Год назад показатель составлял 52 человека на 100 вакансий. Численность занятого населения от 15 лет и старше в мае по сравнению с апрелем этого года снизилась на 1,6%, а число безработных выросло на 20,6%.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Центральном федеральном округе (3,2% от численности рабочей силы), самый высокий — в Северо-Кавказском федеральном округе (12,2%), — цитирует РИА Новости материалы, представленные на трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Самый низкий уровень безработицы отмечается в Санкт-Петербурге, Москве, ЯНАО и ХМАО. Самый высокий — в Ингушетии, Северной Осетии, Дагестане, Карачаево-Черкесии, Чечне и Кабардино-Балкарии.

Как писал NEWS.ru, уровень безработицы вырос в России за последние месяцы. Об этом в ходе обращения к гражданам заявил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что рост числа безработных в результате пандемии коронавируса стал на сегодняшний день самой острой проблемой в мире.

Так, водители маршруток в Юрюзани (Челябинская область) посчитали, что получать пособие по безработице сейчас выгоднее, чем работать. В связи с этим они стали массово увольняться.