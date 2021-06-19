В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

https://static.news.ru/photo/12fc5388-d106-11eb-a86f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гидрометцентр объявил в Москве оранжевый уровень погодной опасности из-за сильной жары. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 20 июня, в столице ожидается 30-32 градуса тепла.

Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, - говорится в сообщении.

Отмечается, что предупреждение действует в период с 12 до 20 часов 20 июня.

Кроме того, жёлтый уровень погодной опасности был объявлен в Подмосковье. Там ожидается повышение температуры воздуха с 12 до 20 часов 20 июня до 28-33 градусов.

Ранее ведущий сотрудник, специалист по природным катастрофам Федерального исследовательского центра «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов предупредил россиян о сильных катаклизмах из-за аномальной жары. По словам специалиста, не исключаются наводнения и ураганы.