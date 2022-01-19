В Минздраве Египта разъяснили новые правила въезда для туристов

Прибывшие с 22 января в Египет туристы будут помещены на карантин или возвращены в страну вылета в случае, если их антиковидные документы не будут соответствовать правилам, передаёт РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны. У всех туристов старше 12 лет должен быть сертификат о вакцинации, при этом с момента получения второй дозы должно пройти не менее 14 дней, или отрицательный ПЦР-тест, или экспресс-тест на антиген не старше 72 часов.

В случае несоответствия документов установленным правилам проводится экспресс-тест на антиген. В случае его позитивного результата иностранцам делают ещё один тест — ID NOW, если и он окажется позитивным, то пассажира возвращают в страну, откуда он прибыл, — говорится в сообщении.

По каким именно критериям определяется «несоответствие», не уточняется. Отмечается, что для курортных аэропортов Шарм-эш-Шейх, Марса-Алам, Хургада, Таба, Луксор и Асуан правила более мягкие.

Если экспресс-тест покажет положительный результат, то пассажиру разрешается провести пятидневный карантин в гостинице, где он остановился, на шестой день, если нет симптомов коронавируса, делается ПЦР-тест — если он негативный, то карантин заканчивается, — сообщается в циркуляре.

Если же ПЦР-тест положительный, карантин продлевается на пять дней, после чего турист может свободно перемещаться по стране.

Ранее сообщалось, что Египет на фоне распространения нового штамма коронавируса «омикрон» с 22 января начнёт тестировать всех прибывающих в страну туристов. При этом ряд деталей новых правил был непонятен туроператорам.