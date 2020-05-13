В Минпросвещения сообщили, когда планируется начало учебного года

Министерство просвещения России рассчитывает, что начало нового учебного года в российских школах и вузах в 2020 году начнётся осенью.
Сообщение об этом появилось в Telegram-канале «Большая перемена РФ», который ведётся сотрудниками ведомства. Согласно ему, министерство держит вопросы подготовки, планирования и организации учебного процесса на постоянном контроле.
Начало 2020-2021 учебного года по-прежнему планируется на осень, — говорится в сообщении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что Министерство просвещения РФ рекомендовало школам провести последние звонки и выпускные вечера в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса.
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