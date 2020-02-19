https://static.news.ru/photo/78d8d212-530d-11ea-ab02-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство природных ресурсов и экологии России поддержало идею финансирования приютов для животных средствами из федерального бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Идею представили на рассмотрение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.

Инициатива важная, и работа, которая должна проводиться регионами в сфере защиты животных, находится в зоне повышенного внимания, — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве при этом отметили, что механизмы финансирования и реализации полномочий регионов в этой сфере будут определены позже, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что методические указания по организации деятельности приютов для животных в субъектах РФ утвердило российское правительство.