Министерство природных ресурсов и экологии России поддержало идею финансирования приютов для животных средствами из федерального бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Идею представили на рассмотрение главе Минприроды Дмитрию Кобылкину.
Инициатива важная, и работа, которая должна проводиться регионами в сфере защиты животных, находится в зоне повышенного внимания, — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве при этом отметили, что механизмы финансирования и реализации полномочий регионов в этой сфере будут определены позже,
Ранее NEWS.ru писал о том, что методические указания по организации деятельности приютов для животных в субъектах РФ утвердило российское правительство.
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