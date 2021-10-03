В магазинах «Светофор» выявили более 120 систематических нарушений

Организация «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) обратилась в Роспотребнадзор по результатам проверок магазинов «Светофор» в регионах России. Представители ОПИ обнаружили там более 120 нарушений, которые, по их словам, носят системный характер и не устраняются после штрафов. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.

По данным ОПИ, ранее в ходе проверок в Ростовской, Орловской, Свердловской, Пензенской, Липецкой и Архангельской областях были обнаружены многочисленные нарушения. В их числе 50 случаев продажи продуктов с истекшими или отсутствующими сроками годности, 29 случаев продажи продукции с деформированными и повреждёнными упаковками, 22 случая нарушения условий хранения и размещения продуктов, а также шесть случаев неудовлетворительного санитарно-технического состояния торговых помещений.

ОПИ направила обращение в Роспотребнадзор с просьбой принять меры по защите покупателей от небезопасной продукции и вынести ретейлеру официальное предостережение. При этом территориальные органы Роспотребнадзора в пяти регионах уже привлекали виновных к административной ответственности за несоблюдение санитарных норм и правил хранения продуктов.

Проверки в разных регионах доказали, что найденные нарушения не являются единичными случаями — они происходят систематически и, возможно, совершаются намеренно. «Светофор» открыто пренебрегает безопасностью своих покупателей, закрывая глаза на требования закона ради дополнительной прибыли, — заявил председатель ОПИ Олег Павлов.

Основной целью организации «Общественная потребительская инициатива» является обеспечение прав на приобретение качественных и безопасных товаров, работ и услуг, а также защита граждан от недобросовестной продажи товаров. В настоящее время ОПИ уделяет особое внимание содействию органам власти в обеспечении качества и безопасности продаваемой продукции.