В Кремле прокомментировали инцидент с машинами скорой в Омске

https://static.news.ru/photo/3c330f44-190a-11eb-a30a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инцидент с машинами скорой помощи в Омске является непозволительным.

27 октября у здания омского Минздрава появились две машины скорой помощи. В них находились заражённые коронавирусом люди в тяжёлом состоянии. У одного из пациентов поражение лёгких составляло 80%. Оказалось, что бригады скорой помощи возили пациентов по городу в течение целого дня, однако устроить больных в какую-либо из омских клиник так и не получилось. Тогда в знак протест медики привезли больных к зданию Минздрава. Сирены и мигалки они при этом не отключали.

Надо, чтобы вообще ситуация до этого не доходила. Нужна оперативная реакция прежде всего руководителя регионов, — заявил Песков.

Он отметил, что сбои в работе системы могли произойти на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, однако необходимо их минимизировать, передаёт РИА Новости. При этом Песков сообщил, что ситуация в российском здравоохранении позволяет РФ «чувствовать себя увереннее в борьбе с COVID-19, чем в предыдущие месяцы».

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель Министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова временно отстранена от должности.