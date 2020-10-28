Омский губернатор временно отстранил замглавы Минздрава

https://static.news.ru/photo/dfa2a498-18fe-11eb-9e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Омский дом журналистов/vk.com

Заместитель Министра здравоохранения Омской области Анастасия Малова временно отстранена от должности.

Соответствующее решение принял губернатор региона Александр Бурков после того, как 27 октября две машины скорой помощи привезли тяжелобольных пациентов к зданию Минздрава в знак протеста против того, что их не могли принять в больницах в течение 10 часов. Сообщение об этом появилось на сайте регионального правительства. Согласно ему, после инцидента Бурков инициировал внутреннюю проверку.

До окончания служебного расследования отстранена от занимаемой должности Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи, — говорится в сообщении.

В частности глава региона поручил провести в течение семи дней проверку исполнения обязанностей должностными лицами министерства в части полномочий по организации работы скорой помощи. Результаты должны быть представлены не позднее 5 ноября, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что губернатор Омской области потребовал, чтобы лица, ответственные за ситуацию, из-за которой пациентов возили на скорой помощи 10 часов, были установлены в течение дня 28 октября.