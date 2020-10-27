Глава Омской области потребовал найти ответственных за инцидент со скорыми

https://static.news.ru/photo/7f7af0b2-18ee-11eb-a70e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Омской области Александр Бурков потребовал, чтобы лица, ответственные за ситуацию, из-за которой пациентов возили на скорой помощи 12 часов, были установлены в течение дня 28 октября.

27 октября у здания омского Минздрава появились две машины скорой помощи. В них находились заражённые коронавирусом люди в тяжёлом состоянии. У одного из пациентов поражение лёгких составляло 80%. Оказалось, что бригады скорой помощи возили пациентов по городу в течение целого дня, однако устроить больных в одну из городских клиник так и не получилось. Тогда в знак протест медики привезли больных к зданию Минздрава. Сирены и мигалки они при этом не отключали. Спустя некоторое время пациентов всё же удалось госпитализировать в больницу скорой медицинской помощи № 2, начато служебное расследование.

По мнению Буркова, подобное ЧП — «за гранью человеческого понимания».

Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока Минздрава. В режиме видеосвязи я получил информацию по инциденту от всех ответственных лиц и дал поручение курирующему зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся, — заявил он.

Губернатор подчеркнул, что итоги проверки «должны быть сегодня, чтобы вчерашний эпизод не повторился».

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