Реанимация скандальной ростовской больницы отказывалась принимать пациентов

https://static.news.ru/photo/3edb352a-1863-11eb-9e75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Завотделением городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону Борис Розин в августе отказывался принимать тяжело больных пациентов, сообщили местные власти.

О том, что врач фактически отказывал людям в оказании медицинской помощи, стало известно по итогам проверок, пишет ТАСС.

При этом Розин некоторое время нарушал технику безопасности, приходя на рабочее место во время больничного и отпуска, не отмечая свои посещения в журнале отмечает замглавы администрации города Елена Кожухова.

Она также отметила, что в медучреждении продолжаются проверки по факту гибели 13 пациентов, которым перестали подавать кислород.

Сейчас 20-ю больницу проверяют, помимо Следственного комитета, Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор, — сказала она.

Ранее NEWS.ru писал, что на фоне скандала в городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону со своего поста ушла региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская, временно исполнять ее обязанности будет её заместитель Александр Крат.

В октябре в одной из больниц Ростова-на-Дону 13 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скончались из-за нехватки кислорода, сообщал NEWS.ru.

Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. В связи с инцидентом в медучреждении проводятся проверки.