Реанимация скандальной ростовской больницы отказывалась принимать пациентов

Завотделением городской больницы № 20 в Ростове-на-Дону Борис Розин в августе отказывался принимать тяжело больных пациентов, сообщили местные власти.
О том, что врач фактически отказывал людям в оказании медицинской помощи, стало известно по итогам проверок,
При этом Розин некоторое время нарушал технику безопасности, приходя на рабочее место во время больничного и отпуска, не отмечая свои посещения в журнале отмечает замглавы администрации города Елена Кожухова.
Она также отметила, что в медучреждении продолжаются проверки по факту гибели 13 пациентов, которым перестали подавать кислород.
Сейчас 20-ю больницу проверяют, помимо Следственного комитета, Росздравнадзор, прокуратура и Роспотребнадзор, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал, что на фоне скандала в городской больнице № 20 в Ростове-на-Дону со своего поста ушла региональный министр здравоохранения Татьяна Быковская, временно исполнять ее обязанности будет её заместитель Александр Крат.
В октябре в одной из больниц Ростова-на-Дону 13 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скончались из-за нехватки кислорода, сообщал NEWS.ru.
Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. В связи с инцидентом в медучреждении проводятся проверки.