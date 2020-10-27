Глава Минздрава Ростовской области ушла с поста после скандала

https://static.news.ru/photo/7eb52a0a-1833-11eb-bdc3-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Быковская Фото: Donland.ru

На фоне скандала из-за гибели нескольких пациентов в Ростове-на-Дону глава регионального Минздрава Татьяна Быковская приняла решение об уходе с должности.

Исполнять обязанности министра здравоохранения Ростовской области будет её заместитель Александр Крат.

Указом губернатора Ростовской области Василия Голубева сегодня, 27 октября, освобождена от замещаемой должности министр здравоохранения региона Татьяна Быковская — по собственному желанию, в связи с выходом на пенсию, — сообщили в региональном правительстве.

Также 27 октября от должности была освобождена начальник управления здравоохранения Ростова-на-Дону Надежда Левицкая.

Быковская была назначена главой Минздрава Ростовской области в 2004 году. С ноября 2019 года она является фигурантом расследования о превышении должностных полномочий при заключении контрактов на вывоз и обеззараживание медицинских отходов, отмечает РИА Новости.

Ранее в октябре в одной из больниц Ростова-на-Дону 13 пациентов, госпитализированных с коронавирусом, скончались из-за нехватки кислорода, сообщал NEWS.ru.

Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут. В связи с инцидентом в медучреждении проводятся проверки.