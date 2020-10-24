В больнице, где погибло 13 пациентов, подтвердилась нехватка кислорода

https://static.news.ru/photo/267a760c-16d4-11eb-b813-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нехватка кислорода стала причиной гибели 13 пациентов на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в ковидном госпитале Ростова-на-Дону.

Согласно рапорту дежурившего в тот момент врача, медик отразил в отчёте о случившемся перебои с подачей кислорода кислородозависимым пациентам. Больные не получали кислород в течение примерно 40 минут.

Довожу до вашего сведения, что 11 октября 2020 года в интервал времени с 20:40, со слов коллег, и с 21:00, как я зашёл в «красную зону», до 22:10, отмечались перебои в подаче кислорода и постоянно низкое давление в основной кислородной системе. В 21:40 был подключён кислородный резерв отделения реанимации, чтобы обеспечить достаточную концентрацию подаваемой кислородной смеси к пациентам, — говорится в рапорте.

Уточняется, что в 22:10 произошло полное отключение подачи кислорода, резерв также иссяк. Врач подчёркивает, что в течение этого времени он поддерживал связь с руководством. Подача кислорода возобновилась приблизительно в 22:50, сообщает РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что информация о смерти пациентов, заболевших коронавирусом и находившихся на искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в больнице Ростова-на-Дону, является тревожной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля выразил уверенность, что эти данные проверят и разберутся. Песков заметил, что необходимо убедиться, действительно ли информация верна.