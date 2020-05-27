В книжном сервисе рассказали, какие книги россияне дочитывают до конца

https://static.news.ru/photo/3cc20302-a00b-11ea-b43b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне чаще всего дочитывают до конца любовные романы, фэнтези и детективы. Об этом свидетельствуют данные книжного сервиса MyBook.

Согласно им, в списке авторов, чьи книги жители России дочитывают до конца, главенствующие позиции на сегодняшний день занимают Мария Метлицкая, Надежда Мамаева, Стелла Грей, Татьяна Устинова, Дарья Донцова и Агата Кристи, передаёт ТАСС.

Среди жанров абсолютные лидеры по дочитываемости — любовные романы, фэнтези и детективы, — говорится в сообщении сервиса.

Так, любовный роман Марии Метлицкой «В четверг — к третьей паре» до конца прочли 67% пользователей, книгу Стеллы Грей «Как я встретила вашего папу» — 64,4%, «Спасти диплом, угнать дракона» Надежды Мамаевой дочитали 64,3%. В топ-10 также вошли произведения Татьяны Устиновой, Дарьи Донцовой и Агаты Кристи, а в двадцатку авторов, чьи произведения россияне дочитывают, вошли Сергей Есенин и его «Письмо к женщине» и Антон Чехов с рассказом «О любви».

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