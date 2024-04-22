В каких регионах РФ не будет парада и салюта в честь 9 Мая: что с Москвой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Празднование Дня Победы в некоторых регионах России в 2024 году пройдет без парада и фейерверков. Какие города отказались от массовых мероприятий, будет ли салют в Москве и Санкт-Петербурге?

Какие регионы отказались от парада и салюта на 9 Мая

В Саратовской области отказались проводить парад Победы и праздничный салют в честь 9 Мая. По словам губернатора Романа Бусаргина, это решение позволяет обеспечить безопасность граждан.

«Сегодня на заседании организационного комитета „Победа“ представители Совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск Саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», — отметил глава региона.

При этом в регионе пройдут патриотические мероприятия для молодежи и детей, а также волонтеры и общественники примут участие в поздравлении участников Великой Отечественной войны.

Парад и шествие «Бессмертного полка» в 2024 году также отметили в Республике Крым. Глава региона Сергей Аксенов связал соответствующее решение с «вопросами обеспечения безопасности» и уточнил, что, несмотря на обстоятельства, полуостров достойно встретит День Победы.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Как сообщает Telegram-канал Mash, из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей от празднования Дня Победы отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.

В Республике Алтай в этом году было принято решение отказаться от фейерверков. Однако местные жители смогут посетить другие праздничные мероприятия, включая акцию «Бессмертный полк», сообщил пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.

«В этом году принято решение отказаться от запуска праздничного фейерверка, однако вечерняя концертная программа с участием государственного оркестра Республики Алтай традиционно пройдет на центральной площади Горно-Алтайска. Учитывая массовый характер праздничных мероприятий, глава Республики Алтай Олег Хорохордин обратил особое внимание на обеспечение исчерпывающих мер для безопасности жителей и гостей региона», — сказал он ТАСС.

В Сыктывкаре День Победы пройдет без праздничного салюта. Мероприятие не предусмотрено в плане, опубликованном администрацией города.

Будет ли парад и салют в Москве и Петербурге

Парад Победы состоится в Москве на Красной площади 9 мая. Министр обороны страны Сергей Шойгу уточнил, что в параде будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация. В состав пешей колонны были включены расчеты участников специальной военной операции.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Москвы не будут запускать праздничный фейерверк на День Победы, сообщили Telegram-каналу «Осторожно, Москва» в столичном департаменте культуры. При этом в ведомстве отметили, что за артиллерийский салют правительство города не отвечает, порядок его проведения определяет Минобороны.

В Северной столице 9 мая в 10:00 начнется парад войск Санкт-Петербургского территориального гарнизона Ленинградского военного округа на Дворцовой площади, а в 22:00 состоится памятный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости. При этом офлайн мероприятие «Бессмертный полк» в этом году не состоится.

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