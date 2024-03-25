Стало известно, когда состоится генеральная репетиция парада Победы Кремль: генеральная репетиция парада Победы состоится 5 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащий на Красной площади во время военного парада

Генеральная репетиция парада Победы запланирована на 5 мая, сообщила пресс-служба Кремля. Само событие, посвященное 79-годовщине победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на Красной площади. Стартовал прием заявок на аккредитацию журналистов, он продлится до 8 апреля.

Департамент аккредитации Управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении мероприятий, посвященных 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Аккредитация проводится на следующие мероприятия: 5 мая, Красная площадь. Генеральная репетиция военного парада, посвященного 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. 9 мая, Красная площадь. Военный парад, посвященный 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, — сообщили в Кремле.

Ранее министр обороны страны Сергей Шойгу сообщил, что в параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация. Отмечается, что в состав пешей колонны включены расчеты участников специальной военной операции. Всего парады в этом году пройдут в 28 городах страны.