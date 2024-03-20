Шойгу раскрыл, как пройдет парад Победы 9 мая в Москве Шойгу: в параде на Красной площади будут участвовать свыше девяти тысяч военных

В параде Победы 9 мая на Красной площади в Москве будут участвовать свыше девяти тысяч военных, сообщил министр обороны страны Сергей Шойгу на коллегии ведомства. Также, по его словам, в нем будет задействована авиация.

Будут задействованы более девяти тысяч человек и 75 единиц вооружения и военной техники, — сказал глава Минобороны России.

Отмечается, что в состав пешей колонны включены также расчеты участников специальной военной операции. Всего парады в этом году пройдут в 28 городах страны.

Также на коллегии стало известно, что до конца года в России сформируют две общевойсковые армии и 30 соединений. Кроме того, будет основано 14 новых дивизий и 16 бригад. По словам Шойгу, это необходимо для повышения боевых возможностей российской армии.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что колонна подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК) «Ярс» отправилась маршем из Ивановской области в Подмосковье для подготовки к военному параду Победы на Красной площади. Маршрут проходил по федеральной трассе М7. Отмечается, что во время подготовки к мероприятию с личным составом парадного расчета Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) были проведены контрольные занятия.