«Бессмертный полк» рассказал о проведении акции в этом году «Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Учасники акции «Бессмертный полк» в Москве

«Бессмертный полк» сконцентрирован на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи и на помощи пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов, рассказали NEWS.ru в пресс-службе организации, отвечая на вопрос о проведении акции в этом году. В «Бессмертном полку» отметили, что другими задачами не занимаются.

В настоящее время мы сконцентрировались на сборе и публикации семейных архивов на сайте народной летописи и на помощи пользователям в поиске архивной информации или установлении ранее утраченных родственных связей между потомками ветеранов. Другими задачами мы не занимаемся, — сообщили в пресс-службе «Бессмертного полка».

Ранее стало известно, что шесть регионов России отменили празднование Дня Победы. Решение принято из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.

Так, от парадов и салютов отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.