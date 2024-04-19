Еще один регион отказался от парада в честь 9 Мая Губернатор Бусаргин: в Саратовской области отменяются парад и салют на 9 Мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы и праздничный салют в честь 9 Мая в Саратовской области в этом году проводиться не будут, сообщил в Telegram-канале губернатор Роман Бусаргин. Он отметил, что это верное решение, которое обеспечит безопасность граждан.

Сегодня на заседании организационного комитета «Победа» представители Совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности, — подчеркнул глава региона.

Он добавил, что это решение не отменит поздравлений участников Великой Отечественной войны. Бусаргин допустил, что в этом деле региональным властям по традиции помогут волонтеры и общественники. Кроме того, в регионе пройдут патриотические мероприятия для молодежи и детей.

Ранее стало известно, что шесть регионов России отменили празднование Дня Победы. Решение принято из-за возможных терактов и атак украинских беспилотников в местах массового скопления людей.

Так, от парадов и салютов отказались в Белгородской, Брянской, Псковской, Рязанской и Курской областях, а также в Севастополе. Акция «Бессмертный полк» там пройдет в онлайн-формате, как и в Коми, Чите, Забайкальском крае и Нижегородской области.