В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак

В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак

В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак! Когда обычная яичница надоела, а готовить лень — выручает шакшука. Только не классическая, а с баклажанами и творогом. Томатная кислинка, жареные баклажаны и текучий желток работают как команда мечты. И главное, что всё это — без танцев с бубном на кухне.

Ингредиенты

Баклажан — 1 крупный

Помидоры черри — 80 г

Яйца — 2 шт.

Творог мягкий (или зернёный) — 75 г

Укроп свежий — 2 веточки

Смесь специй или затаар — по вкусу

Оливковое масло — 1 ст. л.

Чеснок — 1 зубчик

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Нарежь баклажан кубиками, обжарь на масле до мягкости. Добавь измельчённый чеснок, помидоры, немного воды, соль и перец и туши 5 минут. Добавь творог и потуши еще 5 минут. Вбей яйца, прямо в сковороду, накрой крышкой. Готовь до плотных белков — около 5 минут. Выложи шакшуку в тарелку, сверху укроп и специи.

Такой завтрак не требует усилий, но выглядит как с картинки.

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