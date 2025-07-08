Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 июля 2025 в 05:15

В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак! Когда обычная яичница надоела, а готовить лень — выручает шакшука. Только не классическая, а с баклажанами и творогом. Томатная кислинка, жареные баклажаны и текучий желток работают как команда мечты. И главное, что всё это — без танцев с бубном на кухне.

Ингредиенты

  • Баклажан — 1 крупный
  • Помидоры черри — 80 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Творог мягкий (или зернёный) — 75 г
  • Укроп свежий — 2 веточки
  • Смесь специй или затаар — по вкусу
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Нарежь баклажан кубиками, обжарь на масле до мягкости. Добавь измельчённый чеснок, помидоры, немного воды, соль и перец и туши 5 минут. Добавь творог и потуши еще 5 минут. Вбей яйца, прямо в сковороду, накрой крышкой. Готовь до плотных белков — около 5 минут.
  2. Выложи шакшуку в тарелку, сверху укроп и специи.

Такой завтрак не требует усилий, но выглядит как с картинки.

Ранее мы готовили яичница в батоне с ветчиной и сыром. Чумовой завтрак за 20 минут!

яйца
творог
простой рецепт
шакшука
яичница
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В МИД России оценили «фантазии» ЕС по части санкций
Солдат ВС России попросил общественников о помощи из зоны СВО
В Дагестане возбудили уголовное дело после массового отравления водой
Очевидец раскрыл детали происшествия с самолетом в Казани
«Светлая память»: Орбакайте вышла с известием о смерти близкого друга
В МГУ объяснили, зачем Трампу нужен союз с Россией
Назван размер семейной налоговой выплаты на 2026 год
Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие
«Готовиться к худшему»: в Москве жестко отреагировали на планы Запада
В Сети появились кадры драки в парламенте Армении
Российскому музыканту пригрозили снайперами на крыше
Стоматолог назвала причины комы ребенка после наркоза в Подмосковье
У летевшего в Москву российского самолета произошла течь топлива
«Ни рубля не вложили»: в АТА резко ответили Абхазии на критику туристов РФ
Королевская семья Британии: новости, террористы охотятся на Гарри и Меган
«Будут прятаться»: раскрыта судьба ТЦК на Украине после российских атак
«Земля горит под ногами»: в Японии высмеяли мольбы Зеленского к США
Бизнесмен из ХМАО незаконно наловил несколько тонн рыбы
Напавший с ножом на учителя россиянин вернулся домой после лечения
В АТОР раскрыли, сколько россиян пострадали из-за авиационного хаоса
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!
Общество

Этот уникальный рулет из лаваша — идеальная закуска для любого момента!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.