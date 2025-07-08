В кафе цена космос, дома — копейки! Шакшука с баклажаном и сыром на завтрак! Когда обычная яичница надоела, а готовить лень — выручает шакшука. Только не классическая, а с баклажанами и творогом. Томатная кислинка, жареные баклажаны и текучий желток работают как команда мечты. И главное, что всё это — без танцев с бубном на кухне.
Ингредиенты
- Баклажан — 1 крупный
- Помидоры черри — 80 г
- Яйца — 2 шт.
- Творог мягкий (или зернёный) — 75 г
- Укроп свежий — 2 веточки
- Смесь специй или затаар — по вкусу
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Чеснок — 1 зубчик
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Нарежь баклажан кубиками, обжарь на масле до мягкости. Добавь измельчённый чеснок, помидоры, немного воды, соль и перец и туши 5 минут. Добавь творог и потуши еще 5 минут. Вбей яйца, прямо в сковороду, накрой крышкой. Готовь до плотных белков — около 5 минут.
- Выложи шакшуку в тарелку, сверху укроп и специи.
Такой завтрак не требует усилий, но выглядит как с картинки.
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