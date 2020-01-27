https://static.news.ru/photo/a9b3105a-413d-11ea-aa10-fa163e074e61_660.jpg Фото: xcuxcuxcu/instagram.com

В Сети набирает популярность флешмоб «Я не багаж, я пассажир». Участники акции решили привлечь внимание общественности к вопросу перевозок животных в самолётах.

Ранее аэропорт Шереметьево начал проводить служебное расследование по факту смерти двух кошек породы колор-пойнт. Пассажир компании «Аэрофлот» Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. После служебного расследования причины происшествия пообещали установить, а виновных сотрудников, участвовавших в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, — наказать.

После несчастного случая с питомцами Чумаченко пользователи раскритиковали «Аэрофлот» за то, что компания не ценит жизнь животных. Россияне и жители других стран публикуют фото со своими маленькими друзьями и призывом изменить правила их перевозки. Они публикуют записи под хештегами #янебагаж, #япассажир, #ядруг.

Как писал NEWS.ru, авиакомпания «Аэрофлот» объявила о пересмотре правил транспортировки животных. Причиной этому послужила гибель двух кошек при пересадке в аэропорту Шереметьево.