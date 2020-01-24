https://static.news.ru/photo/bcc91614-3ede-11ea-8531-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование по факту смерти двух кошек породы колор-пойнт. Пассажир компании «Аэрофлот» Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве.

В результате служебного расследования причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание. В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными, — сказано в сообщении пресс-службы аэропорта.

В свою очередь, в пресс-службе «Аэрофлота» заверили, что компания намерена выступить инициатором пересмотра технологии обработки багажа и транспортировки переносок с питомцами пассажиров во всех российских аэропортах.

Ранее член инициативной группы «Живодёрам. НЕТ» заявила NEWS.ru что те, кто так обращался с переносками, зная, что внутри находятся животные — это совершенно бездушные люди.