https://static.news.ru/photo/dd2a3394-4036-11ea-9e80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила о пересмотре правил транспортировки животных. Причиной этому послужила гибель двух кошек при пересадке в аэропорту Шереметьево.

Мы предложили пересмотреть правила транспортировки животных, и эту идею поддержал аэропорт Шереметьево. В самое ближайшее время мы откроем линию для сбора ваших предложений, — говорится в сообщении авиакомпании в Facebook.

Всего за один час их пост собрал около 300 комментариев.

Авиакомпания подчёркивает, что возлагает ответственность за происшествие на грузчиков аэропорта Шереметьево. При этом «Аэрофлот» проводит своё служебное расследование, чтобы уточнить детали.

Как писал NEWS.ru, аэропорт Шереметьево проводит служебное расследование по факту смерти двух кошек породы колор-пойнт. Пассажир компании «Аэрофлот» Максим Чумаченко летел из Нью-Йорка в Софию с пересадкой в Москве. После служебного расследования причины происшествия пообещали установить, а виновных сотрудников, участвовавших в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, — наказать. В настоящее время в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.