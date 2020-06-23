В Госдуму внесли проект закона об отмене ЕГЭ

Депутаты от «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым выступили с инициативой об отмене единого госэкзамена (ЕГЭ).
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Депутаты предлагают вернуть традиционные государственные выпускные экзамены по основной школьной программе, оставив ЕГЭ как один из вариантов для зачисления в вузы уже после получения аттестата.
Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому все российские школьники — выпускники девятых и одиннадцатых классов — в 2020 году получат аттестаты без сдачи экзаменов.
Как писал NEWS.ru, Министерство просвещения утвердило расписание проведения единого госэкзамена. 29 и 30 июня состоится пробный ЕГЭ, основной этап будет проходить с 3 по 23 июля, а резервные дни намечены на 24 и 25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст ЕГЭ в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа.
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