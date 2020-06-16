В Госдуме рассказали, как именно узаконят удалёнку

https://static.news.ru/photo/ca4f8cc4-afb2-11ea-a2e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Трудовом кодексе предполагается закрепить три вида ставшей популярной на фоне эпидемии коронавируса удалённой работы. Об этом сообщил один из авторов соответствующих поправок лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов.

По его словам, будут предусмотрены непосредственно удалёнка, под которой подразумевается выполнение обязанностей вне места нахождения работодателя, а также временная дистанционная работа и комбинированная трудовая занятость.

При этом [предлагаемыми нормами законодательства] гарантируется, что заработная плата при временной дистанционной работе выплачивается в полном размере при сохранении объёма работы, указанного в трудовом договоре, — цитирует Неверова ТАСС.

Депутат уточнил, что временная удалённая занятость будет вводиться на основании трудового договора или дополнительного соглашения к нему. Однако в случае обстоятельств непредвиденного характера — например, ЧП природного или техногенного характера — предполагается упрощённый порядок на основании локального нормативного акта.

При этом, подчеркнул парламентарий, в законопроекте постарались соблюсти баланс интересов и прописали нормы, касающиеся времени тех, кто работает на удалёнке, — «чтобы не получалось так, что сотрудник чуть ли не круглосуточно должен реагировать на звонки или сообщения работодателя».

Один из рисков, который также необходимо минимизировать, это подмена трудовых отношений гражданско-правовыми, добавил Неверов. Например, «основанием для увольнения дистанционного работника должны быть общие основания, записанные в Трудовом кодексе, а не основания, предусмотренные трудовым договором», уточнил депутат.

Законопроект, который отрегулирует и решит вопросы об удалённой работе в России, должен быть внесён в Госдуму 16 июня. Ранее об инициативе проинформировал первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Чтобы обеспечить переход на новые формы трудоустройства, сенаторы Совета Федерации рекомендовали Министерству труда и социальной защиты разработать необходимые поправки в нормативные акты.

В свою очередь президент Владимир Путин, как писал NEWS.ru, высказывал уверенность, что опыт удалённой работы будет востребован и после пандемии коронавируса. Его нужно использовать в дальнейшем, так как он удобен и для бизнеса, и для самих граждан, заявил глава государства.