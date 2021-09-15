В Госдуме пригрозили ужесточить законы из-за действий Google

Если иностранные IT-компании, в первую очередь Google, продолжат «стыдливо уклоняться» от претензий Роскомнадзора, Госдума ужесточит законодательство об ответственности для них. Об этом заявил председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ГД Василий Пискарёв, его заявление опубликовано в Telegram-канале комиссии.

Руководство компании стыдливо уклоняется от ответов на предъявляемые им претензии и готово терпеть многомиллионные штрафы, демонстрируя, что за их спиной вся мощь Соединённых Штатов. Ответом на это могут стать жёсткие поправки в законодательство об ответственности как компаний-нарушителей, так и менеджеров, ответственных за их работу в России, — заявил он.

По его словам, это — одна из основных задач будущего созыва Госдумы. Пискарёв отметил, что поддерживает инициативу Совета Федерации пригласить к диалогу компанию Google. Он уверен, что отсутствие полноценного представительства корпорации в России затрудняет общение её представителей с госорганами.

15 сентября официальных представителей компаний Google и Apple пригласили на заседание комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Заседание состоится в четверг, 16 сентября.

В отношении американской компании с начала текущего года было составлено множество протоколов за отказ удалять материалы, которые власти считают противоправными. Кроме того, в Роскомнадзоре обратились в суд из-за отказа Google хранить в России базы данных российских пользователей. В частности, компанию оштрафовали на общую сумму 26,5 млн рублей.

Кроме того, 5 сентября Арбитражный суд Москвы запретил компаниям Google и «Яндекс» использовать сочетание «Умное голосование» в поисковой выдаче по иску компании, владеющей товарным знаком, — организации по продаже овечьей шерсти. После этого из поисковой выдачи «Яндекса» пропала ссылка на сайт «Умного голосования». Google продолжает показывать ссылку на сайт проекта оппозиционера Алексея Навального.

Также власти потребовали от Google и Apple удалить из магазинов приложение «Навальный», так как, по их данным, оно связано с организацией, которую в России признали экстремистской. Американские IT-гиганты пока не удалили приложение. В Роскомнадзоре пообещали считать отказ от удаления иностранным вмешательством в выборы.

13 сентября в офис компании Google в московском бизнес-центре «Балчуг Плаза» пришли судебные приставы, однако администратор объяснила им, что в Москве функционирует офис российской компании ООО «Гугл». При этом суд требует взыскать деньги с американской компании Google LLC, у которой нет официальных филиалов в России. Позднее стало известно, что силовики приходили в офис из-за решения суда по «Умному голосованию».