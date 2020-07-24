В Госдуме предложили внести вакцинацию от COVID-19 в нацкалендарь прививок

https://static.news.ru/photo/4217037c-cda9-11ea-8765-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В комитете Госдумы по охране здоровья предложили внести вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Автором инициативы выступил заместитель председателя комитета Леонид Огуль. По его словам, после начала применения препарата он должен стать бесплатным, а доступ к нему должны иметь все категории граждан России.

И она обязательно должна быть добровольной. Ведь речь идёт о профилактике, а не о лечении, — подчеркнул Огуль, говоря о вакцинации.

Депутат отметил, что вопрос сезонности этого процесса зависит от того, как «в перспективе будет вести себя коронавирус». По его словам, прививка от гриппа проходит обновление ежегодно из-за постоянных мутаций вируса.

Какой будет ситуация с коронавирусом — покажет время, — подытожил он.

24 июля источник в российском правительстве сообщил, что массовое применение российской вакцины от коронавируса станет возможным лишь в январе 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что по мнению врачей-инфекционистов, прививка от коронавируса может не понадобиться тем людям, которые перенесли болезнь в бессимптомной форме.