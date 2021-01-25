В Госдуме предложили усилить ответственность за фейки с полицейской формой

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Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн выступил с предложением ужесточить наказание за фейковые заявления или действия с использованием полицейской формы.

В комитете сообщили о новых типах фейков, которые были обнаружены во время мониторинга после несогласованных митингов 23 января. Так, люди, которые не имеют отношения к правоохранительным органам, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста.

Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями, — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комитета.

Там также отметили, что этот тип фейков не носил массовый характер, однако, учитывая большую социальную угрозу, привлёк пристальное внимание и со стороны Роскомнадзора.

По словам Хинштейна, комитет планирует рассмотреть вопрос об участившихся случаях, когда блогеры выдают себя за силовиков, которые срывают погоны или заявляют об уходе со службы в знак протеста. Он уточнил, что максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тысячи рублей с конфискацией самой формы.

Ранее NEWS.ru писал, что Росгвардия проверит на подлинность видеозапись, на которой сотрудник ведомства смеётся над инцидентом, в ходе которого одна из участниц протестной акции в Санкт-Петербурге получает сильный удар в живот от росгвардейца.