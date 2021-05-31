В ФБК рассказали, кто «слил» базу сторонников Навального

https://static.news.ru/photo/29c05036-c20d-11eb-a085-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) Иван Жданов назвал имя бывшего сотрудника, причастного к утечке базы данных с электронными адресами пользователей. Его слова приводит «Интерфакс».

Сотрудники ФБК заявили, что выявили виновника утечки по IP-адресу. Как оказалось, «выкачка» данных шла из той же локации, из которой некий человек заходил в корпоративную почту фонда.

Этого человека зовут Фёдор Горожанко, и в ФБК до увольнения он занимался почтовыми рассылками и имел доступ к секретному API-ключу, — сказал Жданов.

Директор фонда сообщил, что сотрудники ФБК планируют подать заявление в органы на Горожанко.

16 апреля неизвестные слили в Сеть данные граждан, которые на специальном сайте сообщили о намерении пойти на митинг в поддержку осуждённого оппозиционера Алексея Навального. Каждый из них оставил на портале личные сведения. База, которая подверглась взлому и последующей утечке, является подлинной, сообщил Иван Жданов.