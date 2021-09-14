В ЦИК заявили о «тотальной» системе видеонаблюдения на выборах

Видеокамеры установлены почти на 96% избирательных участков, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Таким образом, в России создана «тотальная» система видеонаблюдения, считает она, передаёт РИА Новости.

Такое заявление глава ЦИК сделала на проходящей в МГУ конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов».

У нас фактически сейчас тотальное видеонаблюдение. Практически 96% избирательных участков охвачены камерами видеонаблюдения и иными видами видеорегистрации, — сказала Памфилова.

Некоторое время назад стало известно, что в ЦИК решили изменить порядок доступа к онлайн-наблюдению за выборами. Если ранее происходящее на любом участке в реальном времени мог видеть любой гражданин на специальном портале, то теперь эта возможность останется только у избиркомов, кандидатов и политических партий.

В ЦИК объяснили нововведение переходом на трёхдневное голосование. Представители оппозиции и объединений наблюдателей считают, что комиссия ограничивает прозрачность волеизъявления россиян.

Камеры на избирательных участках установили в 2011 году по просьбе занимавшего тогда должность председателя правительства Владимира Путина. Он призвал сделать видео с камер доступными круглосуточно для всех желающих в Интернете, «чтобы страна видела, что происходит у конкретного ящика, чтобы снять напрочь все фальсификации».